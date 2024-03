Sanità: D'Amato (Azione), delibera su ospedale Tiburtino è di due mesi fa, Rocca fa marcia indietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma quale idee "bislacche, la delibera di Giunta regionale sul nuovo ospedale Tiburtino è di due mesi fa, la 898 del 14 dicembre 2023, dove viene approvato l'intervento, le schede tecniche e il documento programmatico. Delle due l'una o la Giunta ignorava ciò che stava approvando oppure si sta dicendo ora che non si vuole più fare l'ospedale rischiando di perdere i fondi che sono nella programmazione". Lo dichiara in una nota il consigliere della Regione Lazio di Azione, Alessio D'Amato. "Guarda caso le questioni tecniche, che sono ampiamente superabili, vengono fuori contestualmente alla discussione sullo spostamento del policlinico Umberto I, su cui, ad oggi, non c'è alcun piano di fattibilità. Si rischia solo di perdere tempo e risorse. Mi sembra veramente una situazione confusa e poco chiara", conclude D'Amato(Com)