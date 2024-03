Energia: approvata la richiesta di adesione del Senegal a Forum di Paesi esportatori gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale del Forum dei Paesi esportatori di gas (Gecf), Mohamed Hamel, ha annunciato che i ministri del Forum hanno approvato la richiesta di adesione del Senegal al Gecf durante la riunione straordinaria di oggi ad Algeri, in vista del settimo vertice dei capi di Stato e di governo di domani. "Siamo onorati e lieti di annunciare l'adesione del Senegal al Gecf, in seguito all'approvazione unanime della sua richiesta", ha detto Hamel in una dichiarazione alla stampa, rilasciata insieme al ministro dell'Energia e delle Miniere, Mohamed Arkab, al termine della riunione ministeriale. Il segretario generale del Gecf ha inoltre aggiunto che la riunione ministeriale straordinaria "è stata fruttuosa e costruttiva". (Res)