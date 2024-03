Istat: Malan (Fd'I), con Meloni debito giù, risparmiatori e italiani premiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati definitivi sul Pil del 2023 sono "un'ottima notizia che ne porta con sé altre. Sono i frutti del lavoro del governo Meloni, che ha puntato su lavoro e imprese e chiuso l'epoca dei regali inutili, del reddito di cittadinanza, dei bonus e superbonus". Lo ha detto il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan. "L'Italia è infatti cresciuta dello 0,9 per cento contro il calo dello 0,3 per cento della Germania. Difficile per l'intellighenzia di sinistra spiegare come l'Italia guidata dal centro destra, che loro ritengono incapace e impresentabile, cresca, mentre la Germania rosso-verde cala - ha aggiunto -. L'aumento del Pil, sopra le previsioni dello stesso governo, determina un netto calo del debito fino al 137,3 per cento. Conte lo lasciò al 154,9 per cento e Draghi al 140,5 per cento. La sinistra prevedeva che avremmo devastato i conti e invece li stiamo migliorando. Tutti gli italiani hanno ora un peso inferiore sulle spalle e i tantissimi che hanno creduto nel futuro della nostra economia acquistando i Btp vengono subito premiati", ha concluso.(Rin)