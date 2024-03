Strage Erba: udienza di revisione, parola ad accusa e parti civili, il 16 aprile attesa la difesa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo di fronte a una manifesta inammissibilità delle richieste di prova", ha debuttato così l'avvocato generale dello Stato Domenico Chiaro, che rappresenta in queste udienze la pubblica accusa. "Il popolo ha diritto ha essere informato, ma credo che si siano superati determinati limiti - ha aggiunto nel suo intervento -. Ad esempio "non è vero che la condanna si basa solo su tre prove" ma sono "plurimi" gli indizi che "gravano sugli imputati". I tre più rilevanti, ma non gli unici, "la ferita, la manomissione dei contatori, le ecchimosi di Olindo". Dello stesso avviso anche il legale Massimo Campa, della difesa di Giuseppe e Pietro Castagna, che ha attaccato con veemenza l'istanza presentata: "Siamo qui per amore di verità e dovere di giustizia. Olindo e Rosa sono colpevoli, la verità è già venuta fuori in tutte le udienze con oltre 80 testimoni e consulenti. Oggi si dica la parola fine a questa vergogna", ha sostenuto da subito. Adamo De Rinaldis, avvocato della famiglia Frigerio, marito della vittima Valeria Cherubini, che rimase a terra sgozzato, ma vivo la notte del massacro, ha incalzato definendo quella della difesa una teoria senza fondamenta, come quando si asseriva che la testimonianza del suo assistito potesse essere intaccata dalle sue condizioni di salute a seguito dell'incendio dopo la strage. "Non è vero che è stato esposto tutto questo tempo al monossido", ha infatti ribattuto. Le parti civili hanno concordato fermamente sul fatto che "a mancare siano proprio gli elementi di novità, fondamentali nell'ambito della richiesta di revisione".