Strage Erba: udienza di revisione, parola ad accusa e parti civili, il 16 aprile attesa la difesa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pg di Brescia Guido Rispoli ha poi rincarato la dose parlando in aula di "una cascata di prove" a carico di Olindo Romano e Rosa Bazzi, facendo nuovamente eco all'avvocato generale dello Stato Domenico Chiaro, che riprendendo le parole ha ribadito come "le cose presenti nella richiesta di istanza non corrispondono a verità". Chiaro ha avuto modo di lanciare poi una stoccata anche al pg di Milano Cuno Tarfusser, reo di aver redatto l'istanza. "Non era titolare di poter chiedere la richiesta", ha infatti evidenziato il legale. (segue) (Rem)