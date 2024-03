Strage Erba: udienza di revisione, parola ad accusa e parti civili, il 16 aprile attesa la difesa (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pg di Brescia, Guido Rispoli, ha continuato il suo intervento in aula sostenendo che "Valeria Cherubini, vicina di casa delle vittime della strage di Erba, e moglie del testimone, Mario Frigerio, non fu colpita nel suo appartamento al piano di sopra rispetto a quello del massacro ma mentre fuggiva, come ricostruiscono le sentenze. Non c'era nessun aggressore in casa e Valeria Cherubini, era salita nella sua casa per cercare rifugio". Infine, al termine del lungo intervento, l'avvocato dello Stato Domenico Chiaro, ha concluso definendo "quelli presentati dalla difesa di Olindo e Rosa per chiedere la revisione del processo, fatti non nuovi dal punto di vista probatorio". (segue) (Rem)