Strage Erba: udienza di revisione, parola ad accusa e parti civili, il 16 aprile attesa la difesa (7)

- ''Sono emozionato, stiamo avendo la nostra rivincita. Inizialmente pensavo che Olindo e Rosa fossero colpevoli, poi già nel primo anno dopo il massacro ho cambiato idea e ora credo che non è stata fatta giustizia. Oggi possono riparare''. Ha debuttato in mattinata Azouz Marzouk, marito e padre di due delle vittime della strage di Erba, entrando nell'aula di Brescia. Lo stesso ha ribadito durante una delle pause che "l'unica soddisfazione" fosse che "la casa di Erba non era un luogo di spaccio come hanno fatto sembrare. Il suo legale, Luca D'Auria, che ha avuto modo nel pomeriggio di intervenire, ha manifestato lo spirito con il quale il suo assistito si è presentato, "appoggiando l’istanza di revisione" che evidenzia il "fatto che potesse esistere una pista o ipotesi di mandanti ed esecutori che direttamente o indirettamente volessero colpire Azouz". "Discutere così tanto nel merito delle prove vuol dire dare a queste prove un carattere di novità" - ha spiegato il legale di Marzouk - descrivento i "tre possibili esiti, ovvero l’inammissibilità dell’istanza, l'ammissibilità completa dell'istanza e, quindi, il proscioglimento degli imputati o la possibilità che la Corte di Brescia scelga di ammettere solo determinate prove e determinati testimoni". "Noi certamente chiediamo che sia sentito Abdi Kais", l'amico di Marzouk che con la sua testimonianza accrediterebbe per la strage una pista legata a una faida per il controllo dello spaccio, ha concluso D'Auria. (segue) (Rem)