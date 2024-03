Strage Erba: udienza di revisione, parola ad accusa e parti civili, il 16 aprile attesa la difesa (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'inoltrato pomeriggio bresciano hanno fatto in tempo a scendere in campo anche i legali dei coniugi Romano come Nico D’Ascola, che rivolgendosi direttamente al presidente della Corte d'Appello di Brescia ha chiesto "tempo per leggere le memorie depositate" rimettendosi ad un rinvio per non "dover discutere nel merito dell'istanza" in maniera frettolosa. "Va valutato che la memoria di parte civile richiede uno studio approfondito", ha infatti aderito Antonio Minervini, il presidente del collegio della seconda sezione della Corte d'Appello, rinviando infatti al prossimo 16 aprile l'intervento della difesa Romano-Bazzi. "Ci auguriamo che possano essere ammesse le prove", ha commentato all'uscita dell'aula Fabio Schembri, legale di Olindo e Rosa. "I tempi sarebbero stati troppo stretti" ha spiegato riferendosi alla loro, ormai futura, dichiarazione in aula. "Le altre parti hanno parlato 6-7 ore, faremo lo stesso anche noi", ha poi concluso il legale. (Rem)