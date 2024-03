Piemonte: due nuovi treni Rock e Pop per il trasporto regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati presentati oggi i due nuovi treni Rock e Pop di Trenitalia che andranno a contribuire alla trasformazione della flotta presente in Piemonte. Il programma complessivo di rinnovo della flotta in Piemonte, iniziato nel 2021, prevede a regime la circolazione di un totale di 71 nuovi treni, di cui 33 Pop e 38 Rock, con un investimento complessivo di circa 1 miliardo di euro. I treni Pop si vedranno in circolazione sulla Sfm1 Chieri-Rivarolo e Sfm6 Torino-Asti; mentre i Rock circoleranno sulle linee Milano-Torino, Sfm2 Pinerolo-Chivasso e Asti-Milano. "La consegna di questi nuovi treni rappresenta un segno tangibile del programma di investimenti del Regionale di Trenitalia in Piemonte: diventano così 26 i nuovi convogli regionali in circolazione sui binari Piemontesi - ha dichiarato Maria Annunziata Giaconia, direttore business regionale e sviluppo intermodale di Trenitalia -. (segue) (Rpi)