Piemonte: due nuovi treni Rock e Pop per il trasporto regionale (2)

- Una flotta più giovane si traduce in un servizio qualitativamente più elevato e funzionale, oltre a una mobilità più sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico", ha continuato Giaconia. Mentre l'assessore ai Trasporti del Piemonte Marco Gabusi ha affermato: "Stiamo dimostrando che il nostro impegno non era solo uno slogan ma investimenti concreti e attenzione costante sul tema trasporti e mobilità. Dopo troppi anni in cui nessun treno nuovo era stato messo in servizio questa Giunta regionale compie un altro importante passo: oggi il Piemonte conta 26 nuovi treni e arriveremo presto a 71. Solo i tempi di costruzione non hanno consentito di averli tutti nell'immediato, ma entro il 2025 il Piemonte avrà un parco mezzi rinnovato e molto più efficiente", ha concluso. (Rpi)