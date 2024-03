Gaza: delegazione Movimento 5 Stelle in partenza per valico di Rafah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione del Movimento 5 Stelle, composta dai deputati Stefania Ascari, Carmela Auriemma, Dario Carotenuto e Arnaldo Lomuti, domenica si recherà in Egitto per raggiungere il valico di Rafah. Come riporta una nota stampa, i deputati hanno aderito a un'iniziativa promossa dall'Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale (Rete Aoi) nell'ambito della campagna #EmergenzaGaza. La delegazione dapprima incontrerà al Cairo organizzazioni della società civile, difensori dei diritti umani, agenzie delle Nazioni Unite e rappresentanze diplomatiche italiane in loco. Poi, attraversando la penisola del Sinai, si recherà ad Al Arish e seguirà il percorso dei container di aiuti umanitari fino a raggiungere il valico di Rafah, dove sono previsti incontri con le organizzazioni umanitarie impegnate nel fornire aiuti alla popolazione palestinese nella Striscia di Gaza. Il rientro è previsto per mercoledì 6 marzo.(Res)