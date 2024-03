Piemonte: IoLavoro, ad Alessandria circa 2 mila partecipanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono circa 2 mila le persone che hanno partecipato ad IoLavoro nella tappa di Alessandria. L'evento, promosso dall'assessorato regionale all'Istruzione e al Lavoro e organizzato da Agenzia Piemonte Lavoro, ha offerto 2.400 posti di lavoro da 80 aziende. "Io Lavoro è il racconto di un territorio e delle sue opportunità - ha affermato l'assessore regionale al Lavoro del Piemonte Elena Chiorino -. Anche ad Alessandria, distretto d'eccellenza dell'oreficeria, abbiamo fatto incontrare domanda e offerta, presentando i percorsi dedicati alla formazione di alto livello per aiutare i giovani a raggiungere i loro obiettivi professionali. Rispondiamo così ai narratori menzogneri che raccontano di una nazione in declino e che i nostri giovani non possono avere futuro: le iniziative messe in campo in questi ultimi anni per essere vicini a imprese e cittadini, per chi è in cerca di occupazione e chi ha difficoltà a trovare figure che siano adatte alle esigenze della propria azienda, sono ciò di cui l'Italia ha bisogno per essere competitiva sui mercati domestici e internazionali. Questo è l'orgoglio del Made in Italy che ci distingue a livello mondiale", ha concluso. (Rpi)