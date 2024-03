Bosnia: Dodik, Occidente non riuscirà a cambiare atteggiamento del popolo serbo verso Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'Occidente non riuscirà a cambiare l'atteggiamento del popolo serbo nei confronti della Russia, né con la coercizione né con altri mezzi. Lo ha affermato il presidente della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) Milorad Dodik in un'intervista all'agenzia di stampa "Tass". "Qualunque cosa accada, i serbi saranno sempre dalla parte dei russi. Questo è ciò che fa impazzire l'Occidente ed è per questo che pensano che i serbi debbano essere puniti. La Russia può commettere degli errori, fare qualcosa che non è del tutto giusto, ma i serbi saranno dalla sua parte", ha detto il presidente della Repubblica Srpska, secondo cui le due nazioni sono unite "dalla fede cristiana ortodossa, dall'adesione agli stessi principi politici, dall'amore per la madrepatria, dal patriottismo e dal desiderio di libertà". Dodik ha quindi sostenuto che il presidente Vladimir Putin "ha impedito la disintegrazione della Russia quando è salito al potere più di due decenni fa". "Temo che se Putin non fosse riuscito a gestire la società, la Russia si sarebbe disintegrata in cinque o sei Stati facilmente manipolabili, il che avrebbe portato a un conflitto interetnico", ha affermato il leader serbo.