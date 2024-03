Pnrr: Tajani, con progetto “Turismo alle radici” favoriamo crescita economica di piccoli comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto “Turismo alle radici” ha l’obiettivo di “favorire la crescita economica delle aree interne e valorizzare il patrimonio culturale dei piccoli borghi”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, nel corso della conferenza stampa di presentazione delle attività intraprese nell’ultimo anno dall’inizio del progetto Pnrr “Turismo delle radici”. Un progetto che è “un segnale importante che diamo agli oltre sei milioni di italiani che vivono all’estero e alle decine milioni di turisti di origine italiana che non hanno passaporto”, ha proseguito Tajani. In questo ambito “il primo accordo stipulato è quello con Ferrovie dello Stato, presentato l’altro ieri, che permette di facilitare e ridurre costi biglietti dell’alta velocità per i cittadini italiani iscritti all’Aire, che sono quasi 7 milioni. Inoltre stiamo formando gruppi di giovani professionisti dell’ospitalità: guide turistiche e agenti di viaggio, per questa tipologia di turismo, ed esperti di comunicazione”, ha concluso. (Res)