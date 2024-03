Difesa: Rauti (Fd'I), giusto tributo del 4 novembre a forze armate e caduti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Vice Capogruppo Vicario di Fratelli d’Italia in Senato

23 luglio 2021

- Il 4 novembre "finalmente è riconosciuto per legge come Giornata dell'unità nazionale e delle forze armate, con l'approvazione definitiva in Parlamento del provvedimento dedicato". Lo scrive in una nota la senatrice di Fratelli d'Italia e sottosegretaria alla Difesa, Isabella Rauti. "È la conclusione di un iter avviato già nella scorsa legislatura in Senato, e il successo di una battaglia storica della destra e di Fratelli d'Italia. La data del 4 novembre - che ricorda la fine della Prima guerra mondiale - continua a evocare un sentimento di unità e di identità che accomuna tutto il popolo italiano. È giusto e necessario ricordare e rendere solenne omaggio alle nostre forze armate e ai nostri caduti", conclude Rauti. (Com)