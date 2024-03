Difesa: Elt Group inaugura una nuova sede a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elt Group, eccellenza italiana nel settore della difesa elettronica, ha inaugurato a Napoli la sua nuova sede. In linea con uno sfidante piano industriale a 10 anni, l’azienda – riferisce una nota – si sta espandendo sia geograficamente, in Italia e nel mondo (12 uffici 11 paesi, tre continenti), sia nell’arricchimento delle competenze nella gestione dello spettro elettromagnetico nell’ambito core della Difesa ma anche in settori emergenti come cyber e biodifesa. Questa nuova sede si unisce alle ulteriori sedi italiane già presenti a Carsoli e a Milano, all’interno del Milano Innovation District-Mind. All’inaugurazione erano presenti l’assessore con delega alla Ricerca, Innovazione e Startup della regione Campania, Valeria Fascione, e il comandante provinciale del CC Enrico Scandone. (segue) (Com)