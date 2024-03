Difesa: Elt Group inaugura una nuova sede a Napoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella sede di Napoli prenderà vita il lavoro di sviluppo di progetti finanziati già aggiudicati dall’azienda del valore di circa 20 milioni. Si lavorerà su tre linee di produzione strategiche che sono al centro del piano industriale: Unmanned, Spazio e Biodifesa. Per poter portare avanti questo lavoro, nella sede di Napoli è prevista l’assunzione di 50 nuovi dipendenti nei prossimi tre anni. La sede di Napoli permetterà all’azienda di lavorare a stretto contatto con il territorio, favorendo la collaborazione con Università e Centri di ricerca per poter attrarre nuovi talenti. Collaborazioni fondamentali per l’azienda che dedica molta attenzione alle attività di Ricerca e Sviluppo investendo annualmente circa 50 milioni. (Com)