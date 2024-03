Turchia: Erdogan, il nostro è uno dei Paesi più colpiti dalle attuali crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia è uno dei Paesi più colpiti dalle attuali crisi a causa della sua posizione geografica, ma anche per le sue relazioni internazionali e i legami culturali. Lo ha detto oggi il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, all'apertura del Forum sulla diplomazia di Antalya, in programma fino a domenica 3 marzo sotto il tema “Far avanzare la diplomazia in un periodo di tumulti”. Il capo dello Stato turco ha sottolineato come la “stragrande maggioranza dei conflitti, delle tensioni, delle guerre e dei rischi che occupano l’agenda globale si trovano nell’immediata geografia” del Paese. “Per esempio combattiamo da 40 anni contro la minaccia terroristica che molti Paesi hanno dovuto affrontare negli ultimi 5 o 10 anni. Siamo l’unico alleato della Nato che ha combattuto corpo a corpo con lo Stato islamico e che ha sconfitto questa organizzazione terroristica sul campo”, ha detto Erdogan, citando poi il problema dell’immigrazione irregolare, “grave già da ormai 12 anni”. “Siamo sotto pressione. Ospitiamo circa 4 milioni di rifugiati in fuga dai conflitti e dalle pressioni delle organizzazioni terroristiche", ha spiegato, aggiungendo che “un altro problema che l’umanità deve affrontare riguarda il cambiamento climatico, in quanto la Turchia, “situata nel bacino del Mediterraneo, è esposta ogni anno sempre di più alle sue conseguenze negative”. (segue) (Tua)