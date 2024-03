Turchia: Erdogan, il nostro è uno dei Paesi più colpiti dalle attuali crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Erdogan, inoltre, oggi il Paese “non può permettersi il lusso di guardare o ignorare alcun evento a distanza”. “Come Stato responsabile, continueremo a dare voce alla verità, anche se per alcuni sarà doloroso. Credo che le idee avanzate durante questo Forum sulla diplomazia contribuiranno alle nostre lotte. Stiamo perseguendo una politica più attiva, flessibile, attenta per far fronte ai pericoli geopolitici attuali. L’unità armoniosa dei nostri antichi valori e interessi è la base della nostra politica estera”, ha affermato il presidente turco, evidenziando che “la diplomazia è il più grande strumento di cui disponiamo per la risoluzione pacifica delle crisi". A questo riguardo, Erdogan ha spiegato che “i conflitti in Siria, Yemen, Libia e più recentemente in Ucraina hanno mostrato che l’attuale sistema globale ha perso completamente la sua funzione”. In queste crisi, ha aggiunto, “il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite non hanno potuto adottare misure per fermare il sangue, le lacrime e la distruzione”. (segue) (Tua)