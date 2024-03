Turchia: Erdogan, il nostro è uno dei Paesi più colpiti dalle attuali crisi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ma è a Gaza che l’ordine internazionale basato sulle regole è davvero fallito”, ha osservato il capo dello Stato turco, in riferimento alla guerra in corso tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. “Come risultato degli attacchi deliberati di Israele contro gli insediamenti civili, finora sono stati uccisi 30 mila abitanti di Gaza, per lo più bambini e donne. Inoltre, più di 70 mila palestinesi sono rimasti feriti e circa 2 milioni di persone sono state costrette a lasciare le loro case”, ha detto Erdogan, aggiungendo che “tutti abbiamo constatato quanto siano deboli le istituzioni internazionali, che parlano costantemente di diritti”. Secondo il presidente turco, “ciò che sta accadendo a Gaza è un tentativo di genocidio”, in quanto “anche la guerra ha una morale da rispettare e una legge da seguire”. “Mi riferisco alle barbarie che condannano alla fame e alla sete i neonati in braccio alle loro madri, ai bombardamenti di ospedali, chiese, moschee, scuole, campi profughi e agli attacchi contro civili in fila per ricevere aiuti umanitari, come avvenuto ieri”, ha spiegato Erdogan. (segue) (Tua)