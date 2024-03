Turchia: Erdogan, il nostro è uno dei Paesi più colpiti dalle attuali crisi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato turco ha poi ricordato gli sforzi compiuti da Ankara per la popolazione di Gaza, “con 37 mila tonnellate di aiuti umanitari inviati nella regione, con i contatti diplomatici tenuti su scala globale e con l’accoglienza di oltre 900 pazienti palestinesi”. Secondo Erdogan, “le potenze occidentali che hanno sostenuto Israele incondizionatamente fin dal primo giorno di guerra sono complici dello spargimento di sangue con la loro politica ipocrita”. La comunità internazionale, ha quindi affermato, “potrà ripagare il suo debito verso la popolazione palestinese solo con la creazione di uno Stato palestinese”. “Per questo, la nascita di uno Stato palestinese indipendente, sovrano e geograficamente integrato, basato sui confini del 1967 e con Gerusalemme est come capitale, è un dovere”, ha precisato Erdogan, assicurando che la Turchia “fornirà ai sostegno necessario ai fratelli palestinesi e contribuirà alla ricostruzione di Gaza per quanto possibile”. (segue) (Tua)