Ue-Azerbaigian: commissaria Simson, a lavoro per raddoppio commercio di gas entro il 2027

- Ue e Azerbaigian stanno lavorando per raddoppiare il commercio di gas entro il 2027. Lo ha dichiarato la commissaria europea all'Energia, Kadri Simson, a Baku per la sessione inaugurale del consiglio consultivo del Corridoio meridionale del gas (Sgc). "Quando sono venuta al mio primo incontro qui nel 2022, abbiamo discusso di come sfruttare al meglio tutto il potenziale delle nostre relazioni, di come espandere il corridoio a nuovi mercati, di come allargare la portata delle nostre relazioni all'energia pulita. E l'abbiamo realizzato. Oggi i flussi di gas verso l'Europa provenienti dal Corridoio meridionale del gas sono superiori del 46 per cento rispetto al 2021", ha detto. "Nel 2023, l'Ue riceverà quasi 12 miliardi di metri cubi di gas stabile e sicuro dall'Azerbaigian. E un numero crescente di Stati membri dell'Ue e di Paesi candidati all'ingresso in Ue è interessato a ricevere gas dall'Azerbaigian. Come ho detto l'anno scorso, state diventando un fornitore paneuropeo", ha aggiunto. (segue) (Rum)