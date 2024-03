Ue-Azerbaigian: commissaria Simson, a lavoro per raddoppio commercio di gas entro il 2027 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ecco perché stiamo lavorando insieme per estendere ulteriormente questi volumi. Ci aspettiamo che il gas dell'Azerbaigian svolga un ruolo importante nel sistema energetico europeo durante la nostra transizione energetica. Di fronte all'aumento della violenza russa e a una guerra ingiustificata alle nostre porte, è sempre più chiaro che per l'Europa non ci sarà un ritorno alla normalità nelle relazioni energetiche con la Russia. Questo spazio è ora occupato da altri partner energetici fidati e affidabili. E in Azerbaigian abbiamo trovato proprio questo", ha proseguito Simson. "Posso assicurarvi che l'impegno dell'Ue nei confronti dell'Azerbaigian è a lungo termine. È per questo che stiamo lavorando con l'Azerbaigian per espandere il Corridoio meridionale del gas e raddoppiare il nostro commercio di gas entro il 2027", ha concluso. (Rum)