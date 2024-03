Gaza: India, “profondamente scioccati dalla perdita di vite umane”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India esprime “profondo shock” per la perdita di vite umane nel nord della Striscia di Gaza. Lo si legge in una nota del ministero degli Esteri indiano. “Siamo profondamente scioccati dalla perdita di vite umane avvenuta ieri nel nord di Gaza durante la consegna di aiuti umanitari. Tale perdita di vite civili e la generale situazione umanitaria a Gaza continuano a essere motivo di estrema preoccupazione. Ribadiamo il nostro appello per una fornitura sicura e tempestiva di aiuti umanitari e assistenza”, è scritto nel testo.(Inn)