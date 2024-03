Gaza: Tajani, condanniamo ogni atto di violenza su civili, Israele sta conducendo inchiesta rigorosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito a ciò che è accaduto ieri “la posizione italiana è stata molto chiara, siamo angosciati e preoccupati, e condanniamo ogni atto di violenza contro la popolazione civile, sia israeliana che palestinese” ma “sappiamo che Israele ha condotto un’inchiesta rigorosa su quello che è accaduto per accertare tutte le responsabilità”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, nel corso della conferenza stampa di presentazione delle attività intraprese nell’ultimo anno dall’inizio del progetto Pnrr “Turismo delle radici”. L’Italia “chiede il cessate il fuoco per consentire di portare gli aiuti umanitari in quantità tale da non provocare quello che è successo ieri” con “le drammatiche conseguenze che abbiamo visto”. Per coordinare iniziative umanitarie a favore della popolazione palestinese “e dei bambini palestinesi feriti che possono essere curati nel nostro paese”, ha proseguito Tajani, siamo pronti “a fare sempre di più di quanto abbiamo fatto” continuando "a favorire il dialogo e la trattativa”. (Res)