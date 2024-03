Imprese: Fim Cisl, Smeg realtà virtuosa dell’elettrodomestico italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Smeg “continua ad essere una delle realtà industriali virtuose dell’elettrodomestico ‘made in Italy’, conosciuta nel mondo per la qualità e il design dei prodotti”. Lo riferisce la Fim Cisl in una nota. “In occasione del primo tavolo dell’elettromestico al ministero delle Imprese e del Made in Italy, tavolo fortemente voluto dalle organizzazioni sindacali, abbiamo erroneamente inserito, tra le aziende che stanno facendo ampio ricorso alla cassa integrazione, anche Smeg. Questo non corrisponde alla realtà dei fatti”, precisa la nota. (Rin)