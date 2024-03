Campania: Vietri (Fd'I), su Fondi coesione De Luca ha mentito, si scusi con Fitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' giusto fare chiarezza: i Fondi di coesione e sviluppo non sono stati sbloccati dal governo nazionale perché la Regione Campania, fino a ieri sera, non aveva ancora inviato la lista degli interventi da finanziare. Ancora una volta De Luca è stato smentito dai fatti". Lo dichiara, in una nota, il deputato campano di Fratelli d'Italia Imma Vietri commentando le dichiarazioni del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto. "È davvero intollerabile che il governatore abbia, per l'ennesima volta, non solo preso in giro i cittadini della Campania, ma anche i sindaci e gli amministratori locali, alcuni dei quali lo hanno persino seguito nella sceneggiata ridicola che ha fatto a Roma davanti a Palazzo Chigi. Che figuraccia!! A questo punto - aggiunge Vietri - De Luca dovrebbe soltanto scusarsi con il Ministro Fitto che, nonostante le offese anche personali ricevute, ha mantenuto sempre la sua correttezza e il suo garbo istituzionale. Lo ringraziamo per aver ribadito, anche oggi, la grande attenzione del governo Meloni verso le esigenze dei territori della Campania, una regione che non merita più di avere un governatore che la ridicolizza ogni giorno a livello nazionale" conclude Vietri. (Rin)