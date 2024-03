Strage Erba: difesa Olindo e Rosa, ci auguriamo nuove prove vengano ammesse - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Udienza "andata per le lunghe, quindi il 16 aprile si continuerà con la difesa. Si sono affrontati aspetti tecnici e dovrebbe essere di buon auspicio, noi ci auguriamo che possano essere ammesse le prove". Lo ha detto Fabio Schembri, legale di Olindo Romano e Rosa Bazzi, a margine di quella che è stata la prima udienza per valutare l'istanza di revisione sul processo della strage di Erba, per la quale i due imputati sono stati condannati all'ergastolo. "Non vogliono essere ripresi? Preferiscono così", ha commentato in merito alla scelta dei due ex coniugi di non essere filmati dalle tante telecamere presenti all'interno della Corte d'Appello del Tribunale di Brescia. "I tempi sarebbero stati troppo stretti, quindi c'è stato questo rinvio", ha aggiunto Schembri. Noi "impegneremo tutta l'udienza", le altre parti "hanno parlato 6-7 ore, faremo lo stesso anche noi", ha poi concluso il legale. (Video: Agenzia Nova) (Rem)