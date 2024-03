Campania: Cirielli, De Luca unico responsabile ritardo su Fondi coesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro Fitto, appena ha ricevuto dalla Regione Campania la lista degli interventi relativi alla programmazione dei Fondi di Coesione, ha avviato l'istruttoria finalizzata a varare la nuova programmazione come già avvenuto da tempo con altre Regioni, di tutti i colori politici, evidentemente più diligenti". Lo ha dichiarato l'on. Edmondo Cirielli, vicrministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. "Il responsabile del ritardo che sta danneggiando i Comuni della Campania, è il presidente De Luca, più attivo a far propaganda che a risolvere i problemi in uno spirito di collaborazione istituzionale che mai dovrebbe venir meno", ha aggiunto Cirielli. "Se il presidente De Luca avesse, come insegna il sommo poeta, cinto i fianchi di giunchi e invece di urlare alla luna, strumentalizzando alcuni sindaci, avesse fatto i compitini a casa stilando una banale lista di interventi previsti, supportata dalla idonea documentazione, probabilmente oggi la nuova programmazione sarebbe stata già varata", ha concluso il viceministro.(Rin)