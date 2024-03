Sardegna: presentato libro su Chiara Carta, la 13 enne di Oristano uccisa dalla mamma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ascoltare, osservare i segnali, fare rete tra Istituzioni e famiglia perché i disagi e le fragilità dei ragazzi non si trasformino in tragedie come quella che ha colpito la piccola Chiara Carta. Ed è proprio in memoria della tredicenne di Oristano, la cui vita è stata spezzata per mano della mamma, che la Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza della Sardegna, Carla Puligheddu, ha fortemente voluto realizzare il progetto “Chiara. Una vita oltre la vita” e il libro a lei dedicato e presentato ieri, in Consiglio regionale a Cagliari. L’obiettivo del testo, edito dalla casa editrice Vita, distribuito nelle scuole e scaricabile online gratuitamente, è di portare tutta la comunità a mettersi in ascolto dei suoi ragazzi per tutelare i loro diritti e far sì che la morte di Chiara sia l’inizio di un cambio di passo, di una maggiore attenzione e consapevolezza e di una più attenta riflessione su quali azioni e strumenti mettere in campo per tutelare la vita e la crescita dei nostri giovani. Il libro di 129 pagine è articolato in otto sezioni, ognuna illustrata da Eleonora, studentessa di 16 anni: Progetto Chiara - una comunità che riparte, AlbaChiara – le voci delle comunità educante, ChiarAmore – le voci dei compagni di classe, ChiaraLuce – le voci dei professionisti, ChiaraStella – le voci delle istituzioni, DiChiarazioni – convenzioni e riferimenti legislativi, e Sos Chiara – servizi utili e contatti per le vittime di violenza, Progetto Chiara – significato, azioni, obiettivi e tempistica. (segue) (Rsc)