Navalnyj: Della Vedova (Più Europa), fila a funerali dimostra che un'altra Russia c'è

sottosegretario agli Esteri

21 luglio 2021

- “Le autorità russe non mi hanno permesso di essere presente oggi ai funerali di Navalnyj. Ma la fila di migliaia di persone che sfidano il regime per partecipare alle esequie dimostrano che un’altra Russia c’è e che Navalnyj è stato e sarà un esempio per moltissimi. Appena mi sarà possibile andrò a deporre un fiore sulla sua tomba, in suo onore e di tutti coloro che in Russia rischiano la vita per difendere la libertà e promuovere la democrazia”. Lo scrive su X (ex Twitter) il deputato di Più Europa, Benedetto Della Vedova. (Rin)