Ucraina: Tajani, contrari a inviare militari italiani, non siamo in guerra con la Russia

- Al di là delle dichiarazioni di Macron “abbiamo sempre detto che noi siamo contrari a inviare militari italiani in territorio ucraino, non siamo in guerra con la Russia”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, nel corso della conferenza stampa di presentazione delle attività intraprese nell’ultimo anno dall’inizio del progetto Pnrr “Turismo delle radici”. “Difendiamo l’indipendenza ucraina e il diritto internazionale con il sostengo politico, finanziario e inviando materiale militare” ma “non è prevista nessuna presenza militare dell’Italia in Ucraina”, ha affermato Tajani. (Res)