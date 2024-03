Frecce tricolori: Ciaburro (Fd'I), 63 anni di professionisti del cielo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I miei più calorosi auguri alla Pattuglia acrobatica nazionale, le nostre Frecce tricolori, per i loro 63 anni, un'eccellenza italiana che porta in alto la bandiera dell'Italia nel mondo, emozionandoci e pavesando con il tricolore i cieli azzurri. Siete un orgoglio della nostra Aeronautica e delle nostre Forze armate, ancora auguri ai nostri professionisti del cielo". E' quanto dichiara, in una nota, l'onorevole Monica Ciaburro, di Fratelli d'Italia, vicepresidente della commissione Difesa a Montecitorio. (Com)