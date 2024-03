Lazio: Ambrogiani (Pd), Regione del presidente Rocca lontana da istanze cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova festeggia i suoi primi 20 anni e a nome della Regione Lazio desidero rivolgere i miei auguri al suo direttore e a tutti i giornalisti, operatori e tecnici" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretario del Partito Democratico

20 luglio 2021

- Non "possiamo permetterci di disperdere il grande lavoro della Regione dell'ex presidente Nicola Zingaretti a sostegno delle famiglie e del mondo produttivo del Lazio". Lo dice in una nota il segretario del Pd Marino, Sergio Ambrogiani. In questi mesi di nuova amministrazione regionale a guida centrodestra "stiamo assistendo a una preoccupante regressione politica e istituzionale, che sta nuocendo in tutti i settori della macchina amministrativa, e a danno di cittadini e territori. Il presidente Rocca e la sua maggioranza, infatti, stanno applicando misure insufficienti e vacue al fine di continuare la strada del rilancio della nostra regione, fallendo in numerosi e fondamentali comparti: dalle infrastrutture al sociale, dalla cultura alla economia, passando soprattutto per il fronte sanitario. Insomma, siamo di fronte a un esecutivo, quello di centrodestra, da bocciare su tutta la linea. La speranza politica e la sollecitazione istituzionale sono che ci sia presto una concreta e veloce inversione di rotta al fine di non mandare all'aria l'importante eredità, lasciata dal centrosinistra e dal presidente Zingaretti. Il governatore Rocca ci riuscirà?", conclude il segretario del Pd Marino, Sergio Ambrogiani (Com)