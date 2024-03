Lavoro: Uil, Lombardia prima per infortuni, +8,65 per cento denunce nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Triste primato nazionale per la Lombardia che detiene il record con 8.190 infortuni, di cui 12 mortali e 255 tecnopatie denunciate nel mese di gennaio 2024. Rispetto al 2023 si è in presenza di un aumento di denunce dell’8,65 per cento. Questo rilevano i dati resi noti da Inail, che a livello nazionale attestano ben 42.166 denunce di infortunio, 45 morti sul lavoro e 6.218 malattie professionali denunciate. “Siamo di fronte ad una situazione inaccettabile, - evidenza Eloisa Dacquino, Segretaria Confederale Uil Lombardia - resa ancor più drammatica dalla presa d’atto che la vita delle persone per il Governo vale 20 crediti. La Lombardia conta già nel solo primo mese dell’anno 12 morti sul lavoro e un numero impressionante di denunce di infortunio. Di fronte alla perdita di vite umane e all’aumento del numero delle denunce assistiamo al silenzio delle parti datoriali e ad un approccio burocratico e poco efficace in tema di prevenzione da parte di Regione Lombardia. (segue) (Com)