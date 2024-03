Lavoro: Uil, Lombardia prima per infortuni, +8,65 per cento denunce nel 2024 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come Uil, continua Dacquino "riteniamo che debba essere messa in campo innanzitutto un’azione di coordinamento e controllo sulla formazione che viene erogata, troppo spesso inadeguata, mancante o addirittura certificata con attestati di frequenza falsi. Va valorizzato ulteriormente il sistema dei protocolli sottoscritto con provincie e comuni che hanno dimostrato che, dove applicati si sono ridotti gli infortuni. Abbiamo chiesto di investire risorse finanziando progetti di formazione on the job, che sappiamo essere indispensabile per tutte quelle attività considerate pericolose nei cantieri come in tutti i luoghi di lavoro. E ancora che le aziende che violano la normativa vengano escluse dai bandi. Ad oggi nessuna risposta, così come nessun riscontro alla richiesta di incontro unitaria del Sindacato confederale all’Assessore Bertolaso: quanti morti dovremo ancora contare prima che Regione Lombardia metta in campo azioni efficaci di prevenzione in tema di sicurezza sul lavoro?". (Com)