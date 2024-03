Navalnyj: Urso, suo sacrificio è e sarà monito per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "Rendiamo omaggio ad un eroe della libertà, che con il coraggio e la coerenza ha tenuto alto il valore della dignità della persona, dei suoi diritti inalienabili anche nel più lontano carcere della Siberia. Il suo sacrificio è e sarà un monito per tutti, scolpito per sempre nella memoria e nella storia della nostra Europa". Lo scrive su X il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel giorno dei funerali di Alexj Navalnyj.(Rin)