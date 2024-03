Ucraina: Lavrov, nel Paese presenti ufficiali militari di Usa, Regno Unito e Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non solo mercenari, ma anche ufficiali militari di Stati Uniti, Regno Unito e Francia sono presenti in Ucraina. E' quanto ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, intervenendo al forum diplomatico ad Antalya, in Turchia. "Prima del colpo di stato (in Ucraina), centinaia di cittadini statunitensi occupavano posti nei ministeri, proprio come ora presumibilmente hanno i loro mercenari, ma in realtà ci sono ufficiali militari lì — ci sono anche ufficiali britannici e francesi. Siamo ben consapevoli di questo", ha detto Lavrov. (Rum)