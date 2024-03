Fvg: sindaca Monfalcone, chiusura centri islamici non ha attinenza con libertà di culto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La chiusura di due centri islamici a Monfalcone, decisa dall’amministrazione comunale, non ha alcuna attinenza con la libertà di culto. Lo afferma oggi in una nota la sindaca del Comune goriziano, Anna Maria Cisint, che due giorni fa aveva rivelato di aver ricevuto minacce e intimidazioni di chiara matrice islamica a seguito della vicenda. La libertà di culto è "un valore per chiunque intende professare la propria fede", ribadisce Cisint, sottolineando che il Comune "non si è mai mosso in funzione di limitare il culto di questa comunità. La domanda da porsi - prosegue la sindaca - è: viviamo ancora in uno Stato di diritto? In uno Stato di diritto il rispetto delle norme di legge, quelle urbanistiche e quelle che garantiscono la sicurezza, è un dovere di tutti i cittadini. In uno Stato di diritto non si può derogare dalle leggi vigenti per favorire il singolo cittadino o un gruppo di pressione perché esse garantiscono sempre l’interesse generale e la sicurezza della comunità". La prima cittadina di Monfalcone ribadisce che è compito delle istituzioni assicurare l’incolumità pubblica, "che riguarda sia i frequentatori di uno spazio aperto al pubblico, sia chi abita o transita nel comprensorio interessato da quell’edificio. La sicurezza e l’incolumità non sono mediabili o opinabili, va garantita - senza se e senza ma - e quando si rilevano situazioni di illegalità o di rischio - conclude Cisint - il Comune ha la responsabilità di intervenire per evitare ogni possibile conseguenza". (Frt)