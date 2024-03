Speciale scuola: M5s a Valditara, inclusione non è terreno per propaganda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Italia esiste un problema di inclusione e di dispersione che riguarda in gran parte gli studenti stranieri, ma la separazione vagheggiata da Valditara rischia di creare danni maggiori di quelli già esistenti". Lo dichiarano i capigruppo M5s in commissione cultura alla Camera e al Senato Antonio Caso e Luca Pirondini. "Valditara parla di test di ingresso, ma non si capisce esattamente a quale platea si rivolgerebbe questa misura. Ma soprattutto: non crede Valditara che riservare lezioni separate a gruppi di studenti possa portare a 'ghetti' in ciascuna scuola, con la conseguenza di ostacolare l'apprendimento informale della lingua italiana, che chi conosce la scuola sa essere importante tanto quanto l'apprendimento formale perché produce integrazione reciproca?". (Rin)