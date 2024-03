Speciale scuola: Gualtieri, bene confronto a Roma con altre città per istituti aperti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo felici di accogliere questa importante giornata di riflessione in Campidoglio, ringrazio assessori e vicesindaci presenti da più città tra cui Milano, Bologna, Bergamo". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, portando un saluto nella Sala della Protomoteca del Campidoglio all'evento "Scuole Aperte" promosso da Roma Capitale, Comune di Milano, Comune di Bergamo, Comune di Bologna in collaborazione con la Rete delle Scuole Aperte e Partecipate e con il patrocinio di Anci. "Per noi l'apertura delle scuole è importante in termini di presidio educante e di collante del territorio - ha detto Gualtieri -. Abbiamo investito risorse importanti: 2 milioni l'anno, a cui si aggiungono i progetti messi in rete dalle scuole stesse e da altre istituzioni nelle scuole. Abbiamo subito un allargamento delle fratture sociali, abbiamo un livello molto marcato di disuguaglianze ta i territori, ci sono poi i disagi psicologici: la risposta deve partire dalla scuola, dalla comunità scolastica, che deve essere supportata dalle istituzioni". (Rer)