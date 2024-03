Speciale scuola: sicurezza stradale, Aspi, progetto nelle scuole con Polizia di Stato fa tappa a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto delle norme sulla sicurezza stradale. Con quest'obiettivo Polizia di Stato e Autostrade per l'Italia – riferisce una nota – hanno portato il loro progetto didattico e culturale al Liceo e Istituto Tecnico "Primo Levi" di Bollate (Città metropolitana di Milano). Un percorso interattivo composto da workshop didattici, eventi live e un contest dedicato ai partecipanti che coinvolge fino a maggio oltre 200 istituti selezionati sui territori attraversati dalla rete Aspi e oltre 12 mila ragazze e ragazzi che frequentano gli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado. La Polizia stradale è costantemente impegnata nelle iniziative di prossimità volte ad accrescere la consapevolezza del pericolo che si corre sulla strada a causa di condotte scorrette o azzardate. È infatti l'attività di prevenzione la via privilegiata per contrastare l'incidentalità stradale che, per i giovani fino a 30 anni, rappresenta la prima causa di morte. Prevenzione da attuarsi non solo, attraverso un'azione di controllo capillare, ma anche attraverso la modifica dei comportamenti dei conducenti. Per tale ragione, la Polizia Stradale partecipa a progetti di sensibilizzazione come "Non chiudere gli occhi" portati avanti con i partner istituzionali e storici quale è Autostrade per l'Italia, per promuovere la cultura della legalità. (Com)