Speciale scuola: Garante Lazio, bene riunione tavolo interassessorile per trattamento detenuti

- "Ringrazio l'assessore Regimenti, per la convocazione del tavolo interassessorile per il trattamento della popolazione detenuta, previsto dalla legge 7 del 2007. Da quando sono in carica, non era mai stato convocato". Lo dichiara in una nota il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio, Stefano Anastasìa, al termine della riunione che si è svolta nella Sala Di Carlo del Consiglio regionale del Lazio. "In questo modo – aggiunge – le direzioni di tutti gli assessorati possono lavorare in modo coordinato, a partire da un quadro di tutte le risorse disponibili nel bilancio regionale a favore della popolazione detenuta, che potranno essere integrate con i fondi europei per la formazione e l'inclusione sociale". Previsto dall'articolo 13 della legge regionale 7 del 2007, "Interventi a sostegno della popolazione detenuta della Regione Lazio", il tavolo interassessorile per il trattamento - spiega la nota - è composto dagli assessori competenti in materia di bilancio, sanità, politiche sociali, scuola, formazione professionale, lavoro, cultura, enti locali e sport e si riunisce con la partecipazione del garante regionale e di quelli nominati dai Comuni. Il coordinamento del tavolo - conclude la nota - è affidato all'assessore competente in materia di enti locali. (Com)