Lombardia: Cecchetti (Lega), un'opera infrastrutturale al giorno grazie a Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Ieri l'inaugurazione al transito del nuovo Ponte di San Benedetto Po, nel mantovano. Oggi a Lecco la posa della prima pietra per realizzare il nuovo Ponte Manzoni, opera che rientra nel piano infrastrutturale per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Un cantiere al giorno, un'opera infrastrutturale al giorno inaugurata in Lombardia grazie al ministro Matteo Salvini, colmando un ritardo infrastrutturale accumulato negli anni di veti e stop ideologici dei Governi a trazione PD e M5S". Lo comunica in una nota il deputato Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. La "Lega è al Governo per fare, per risolvere i problemi dei territori e dei cittadini, e queste opere lo confermano!", conclude Cecchetti.(Com)