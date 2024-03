Energia: Maire sigla accordo con dipartimento Politecnico Milano per sviluppo catalizzatori innovativi per transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maire annuncia che Nextchem (Sustainable Technology Solutions) e il dipartimento di Energia del Politecnico di Milano (Polimi) hanno siglato un accordo di collaborazione quinquennale in forma esclusiva nell’ambito della ricerca e sviluppo di catalizzatori innovativi per la transizione energetica e di avanzate geometrie di reattori chimici a essi correlati. Il progetto, coordinato dalla prof.ssa Isabella Nova, è l’espressione della volontà di Nextchem di consolidare il proprio ruolo di leadership nell’ambito della transizione energetica e della chimica sostenibile. Il 90 per cento dei processi chimici viene condotto in presenza di un catalizzatore ovvero un materiale che abilita e accelera le reazioni chimiche riducendone la barriera energetica di attivazione. Sviluppare e ottimizzare i catalizzatori è, quindi, un obiettivo strategico per implementare soluzioni di chimica sostenibile. (Com)