Russia: Lavrov su Osce, non è un'organizzazione su cui possiamo contare

- L'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) non è un'organizzazione su cui la Russia può contare. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, intervenendo al forum diplomatico ad Antalya, in Turchia. Secondo il capo della diplomazia russa, "il principio del consenso è stato violato", mentre il segretario generale e i presidenti dell'Osce "che cambiano ogni anno" non sono imparziali. (Rum)