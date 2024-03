Fvg: presidente Consiglio regionale, azione sinergica contro carenza di organico in istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve un’azione sinergica per affrontare la carenza d’organico che coinvolge le istituzioni a tutti i livelli, soprattutto in una fase come quella dell’attuazione del Pnrr, che costituisce una leva di crescita e un'opportunità per la collettività. Lo ha detto oggi il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, a margine della cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario 2024 della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia, nell'aula delle udienze a Trieste. "Un importante momento di riflessione sull'azione amministrativa e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, soprattutto nel rispetto delle generazioni future", secondo il presidente dell’assemblea legislativa regionale, convinto che sia fondamentale promuovere "la collaborazione per far fronte alle criticità e alla complessità del sistema, agendo per il bene comune". Bordin ha ribadito, inoltre, "l'utilità dei controlli", ricordando l’avvio delle audizioni della sezione regionale di controllo davanti alle commissioni consiliari, "al fine di esplicitare più puntualmente gli esiti dei referti licenziati e ritenuti rilevanti, in particolare sugli avanzi degli enti locali e sulla gestione dei fondi comunitari per la programmazione". (Frt)