Croazia: Istituto statistica, a febbraio tasso di inflazione al 4,1 per cento come il mese precedente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione annuale in Croazia misurato dall'indice dei prezzi al consumo è stato del 4,1 per cento nel mese di febbraio, la stessa percentuale del mese precedente. Lo rivela la prima stima dei dati pubblicati dall'Istituto di statistica della Repubblica (Dzs). Si interrompe così la tendenza, che durava da mesi, del rallentamento dell'inflazione su base annua. Il tasso del 4,1 per cento rimane il tasso di inflazione più basso registrato nel Paese dall'ottobre del 2021, quando era del 3,8 per cento. (Seb)