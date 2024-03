Kosovo-Serbia: vicepremier Bislimi rifiuta invito Lajcak a incontro dialogo su transazioni in dinari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice primo ministro e capo negoziatore del Kosovo, Besnik Bislimi, ha rifiutato l'invito del rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo tra Pristina e Belgrado, Miroslav Lajcak, di tenere un incontro a Bruxelles per discutere la questione del blocco delle transazioni in dinari serbe. "La questione del dinaro non fa parte del dialogo. Andrò quando si discuterà dell'Accordo di base. Dobbiamo ancora valutare chi può andare a discutere del dinaro, ma non sarà qualcuno della squadra del capo negoziatore", ha affermato il vicepremier. Bislimi ha anche affermato che, inviando l'invito, Lajcak ha violato i principi da lui stesso stabiliti, "perché è la prima volta che ha programmato un incontro senza un accordo preventivo con le parti e ha cercato di fissare un ordine del giorno nonostante i principi che ha stabilito nel 2021 e che chiariscono che nessun argomento è incluso nell'ordine del giorno senza l'accordo fra le parti". (Alt)