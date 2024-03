Serbia: ministro Difesa, pressioni su di noi per disciplinare politica di Repubblica Srpska (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha inoltre sostenuto che Belgrado rispetta la Bosnia Erzegovina "come un Paese vicino amico, composto da due entità uguali e tre popoli costituenti". "Tutto ciò che esclude un popolo e un'entità, tutto ciò che viene imposto non va bene per la Bosnia Erzegovina", ha sottolineato. Vucevic ha quindi concluso che "a differenza di alcune strutture politiche a Sarajevo", Belgrado "dice molto chiaramente che rispetta l'integrità territoriale della Bosnia Erzegovina" mentre Sarajevo sulla stessa questione a proposito del Kosovo "non può attuare formalmente le sue idee a causa della Repubblica Srpska e della popolazione serba". (Seb)